संभल में सुरक्षा का नया कवच: ग्रामीण इलाकों में खुलीं 4 नई पुलिस चौकियां, बच्ची ने काटा फीता, डीएम ने फोड़ा नारियल

4 New Police Chowki Sambhal: संभल जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। तहसील चंदौसी के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र में चार नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया। इन चौकियों के शुरू होने से अब गांवों में पुलिस की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी होगी और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। प्रशासन का मानना है कि नई चौकियों से ग्रामीणों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध होगी और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल और मजबूत बनेगा।