संभल में सुरक्षा का नया कवच: ग्रामीण इलाकों में खुलीं 4 नई पुलिस चौकियां, बच्ची ने काटा फीता, डीएम ने फोड़ा नारियल

संभल में सुरक्षा का नया कवच..
4 New Police Chowki Sambhal: संभल जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। तहसील चंदौसी के थाना कुढ़ फतेहगढ़ क्षेत्र में चार नई पुलिस चौकियों का उद्घाटन किया गया। इन चौकियों के शुरू होने से अब गांवों में पुलिस की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी होगी और अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी। प्रशासन का मानना है कि नई चौकियों से ग्रामीणों को त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध होगी और क्षेत्र में सुरक्षा का माहौल और मजबूत बनेगा।
सोमवार शाम करीब 6 बजे आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी ने आयोजन को खास बना दिया। रीठ पुलिस चौकी पर पूजा-अर्चना और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी कुलदीप सिंह और चंदौसी सीओ दीपक तिवारी ने विधिवत आहुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। पूरे परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया गया था और मुख्य प्रवेश द्वार पर स्वागत संदेश लगाए गए थे।
रीठ पुलिस चौकी के उद्घाटन समारोह का सबसे खास पल तब आया जब गांव गुरसरी निवासी जोगेंद्र चौधरी की पुत्री जाह्नवी चौधरी ने फीता काटकर चौकी का उद्घाटन किया। इसके बाद जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने नारियल फोड़कर चौकी का औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों ने तालियों के साथ इस पहल का स्वागत किया। प्रशासन द्वारा एक बच्ची से उद्घाटन कराना ग्रामीण समाज में सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र में रीठ, छाबड़ा, रतनपुर और रहौली नाम से चार नई पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि अब पुलिस की निगरानी क्षेत्र के हर हिस्से तक पहुंचेगी और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा। लंबे समय से ग्रामीण इलाकों में पुलिस चौकी की मांग उठ रही थी, जिसे अब पूरा कर दिया गया है।
नई पुलिस चौकियों पर उत्तर प्रदेश पुलिस के नव-नियुक्त रिक्रूट कांस्टेबलों की तैनाती की गई है। एसपी ने बताया कि इससे जवानों को बीट पुलिसिंग का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और वे ग्रामीणों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर कार्य कर सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर पुलिस की सक्रियता बढ़ने से छोटे विवादों और अपराधों को शुरुआती स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सकेगा।
थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र में पहले किसी भी प्रकार की स्थायी पुलिस चौकी नहीं थी, जिसके कारण ग्रामीणों को पुलिस सहायता के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब चार नई चौकियों के बनने से न केवल पुलिस रिस्पॉन्स टाइम कम होगा, बल्कि ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा भी बढ़ेगा। प्रशासन को उम्मीद है कि यह पहल आने वाले समय में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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