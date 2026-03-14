ओवैसी बोले- संभल DSP मुल्क आपके बाप का नहीं, ‘ईरान चले जाएं’ वाले बयान पर किया पलटवार

हैदराबाद में इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने कहा कि किसी अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह नागरिकों को देश छोड़ने की सलाह दे। उन्होंने कहा, 'अगर कोई डीएसपी मुसलमानों से कह रहा है कि ईरान जाना है तो चले जाओ, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह देश आपके बाप का नहीं है। आप तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा बोल रहे हैं।' ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर कल को कोई इजरायल के समर्थन में जुलूस निकाले तो क्या पुलिस उसी तरह कार्रवाई करेगी या उसका समर्थन करेगी?