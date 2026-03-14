पीस कमेटी की बैठक में संभल CO के दिए शब्द पड़े भारी, एसपी ने मांगा स्पष्टीकरण, ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया

पीस कमेटी की बैठक में संभल CO के दिए शब्द पड़े भारी | Image - X/@asadowaisi
Sambhal CO Statement: संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक के दौरान दिए गए एक बयान ने अचानक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। असमोली क्षेत्र के सीओ कुलदीप सिंह द्वारा दिए गए कथित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने सीओ से स्पष्टीकरण तलब किया है। पुलिस अधीक्षक ने यह जानने के लिए जवाब मांगा है कि आखिर किन परिस्थितियों में यह बयान दिया गया था और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था।
जानकारी के अनुसार, संभल कोतवाली में बुधवार को जुमा अलविदा की नमाज से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में सीओ कुलदीप सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर संभल शहर में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को इस मुद्दे से ज्यादा परेशानी है तो वह विमान में बैठकर ईरान चला जाए और वहीं जाकर लड़ाई लड़े। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि शहर की कानून व्यवस्था पर असर पड़ा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और “बढ़िया इलाज” करेगी।
बैठक में दिए गए इस बयान का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद अलग-अलग राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कई लोगों ने इस बयान को विवादित बताते हुए पुलिस अधिकारी के शब्दों पर सवाल उठाए। यही वजह है कि पुलिस अधीक्षक ने मामले की पूरी जानकारी लेने के लिए सीओ से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि बयान किस संदर्भ में दिया गया था।
विवाद बढ़ने के बाद सीओ कुलदीप सिंह ने अपनी सफाई भी पेश की है। उनका कहना है कि पीस कमेटी की बैठक में उन्होंने यह बात केवल उन शरारती तत्वों के लिए कही थी जो अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के नाम पर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका बयान किसी धर्म या जाति विशेष को लक्ष्य बनाकर नहीं दिया गया था। उनके मुताबिक उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और वास्तविक संदर्भ को नजरअंदाज किया जा रहा है।
संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने बताया कि सीओ से यह पूछा गया है कि आखिर बैठक के दौरान किस परिस्थिति में यह बयान दिया गया था। स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति और सौहार्द बनाए रखना है।
मामले में राजनीतिक रंग तब और गहरा गया जब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल के डीएसपी इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भाषा में बात कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि पीस कमेटी की बैठक में मुसलमानों को बैठाकर उन्हें ईरान के समर्थन में बोलने पर धमकी दी जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाते हुए अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर टिप्पणी की।
इस विवाद के बाद एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए सीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ऐसे बयान सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच और स्पष्टीकरण के बाद ही किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल संभल में यह मुद्दा प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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