पीस कमेटी की बैठक में संभल CO के दिए शब्द पड़े भारी, एसपी ने मांगा स्पष्टीकरण, ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया

जानकारी के अनुसार, संभल कोतवाली में बुधवार को जुमा अलविदा की नमाज से पहले शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में सीओ कुलदीप सिंह ने अंतरराष्ट्रीय हालात का जिक्र करते हुए कहा था कि अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का असर संभल शहर में नहीं दिखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी को इस मुद्दे से ज्यादा परेशानी है तो वह विमान में बैठकर ईरान चला जाए और वहीं जाकर लड़ाई लड़े। साथ ही यह चेतावनी भी दी कि यदि शहर की कानून व्यवस्था पर असर पड़ा तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और “बढ़िया इलाज” करेगी।