अलविदा जुमा की नमाज को लेकर संभल में हाई अलर्ट, मस्जिद के बाहर नमाज पर पूरी तरह रोक

Alvida Juma Namaz Sambhal: अलविदा जुमा की नमाज को लेकर संभल जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। त्योहार के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। इसी क्रम में कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और शहर के गणमान्य लोगों के साथ विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों ने साफ कर दिया कि किसी भी स्थिति में मस्जिद के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।