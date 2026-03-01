संभल में सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आपत्तिजनक पोस्ट से बवाल, भीम आर्मी ने पुलिस से की सख्त कार्रवाई की मांग

आरोप है कि युवक ने दिल्ली में हुए तरुण हत्याकांड का हवाला देते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद पर तीखी टिप्पणी की। वीडियो में उसने सवाल उठाया कि इस मामले में न्याय की मांग करने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया और सांसद ने इस घटना पर आवाज क्यों नहीं उठाई। साथ ही उसने यह भी कहा कि इस मामले में केवल भाजपा और हिंदूवादी संगठनों की ओर से ही आवाज उठाई जा रही है। इस टिप्पणी को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है।