संभल में मुस्लिम युवक के घर से हिंदू नाबालिग बरामद, बजरंग दल के हंगामे के बीच पुलिस की कार्रवाई; आरोपी फरार

Minor girl found muslim youth house Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक नाबालिग लड़की के मुस्लिम युवक के घर मिलने के बाद मामला अचानक तूल पकड़ गया। बजरंग दल की शिकायत पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़की को बरामद कर लिया। वहीं जिस युवक के घर से लड़की मिली, वह पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गया। पूरे मामले को लेकर इलाके में काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही।