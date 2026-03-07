Ballia News: दो सगे भाइयों ने अपहरण के बाद मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला के साथ किया दुर्व्यवहार, हुए गिरफ्तार

बलिया के पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की और जांच शुरू कराई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष कुमार उर्फ मुन्ना ठाकुर (48 वर्ष) और राजेश कुमार उर्फ गुड्डू ठाकुर (43 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों सगे भाई हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ अपहरण, मारपीट और महिला की गरिमा भंग करने की कोशिश सहित भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और मामले की हर बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पुलिस ने इस तरह की घटनाओं पर सख्त निगरानी और त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।