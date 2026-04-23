चाचा ने 14 साल के भतीजे को मारी गोली, परिवारिक विवाद ने ली खतरनाक मोड़

बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। जहां पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राम पंचायत सुजायत के मौजा बगहीं में रहने वाले एक व्यक्ति ने गुस्से में आकर अपने ही भतीजे पर गोली चला दी। इस घटना में 14 वर्षीय वैभव सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के अनुसार, बगहीं गांव के रहने वाले संजय सिंह का अपने बड़े भाई के परिवार से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि संजय ने आपा खो दिया। और अपने भाई के बेटे वैभव सिंह को निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली वैभव की बांह में लगी। जिससे वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा।