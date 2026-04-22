टावर पर चढ़े मिथुन पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, नाबालिग प्रेमिका से बात की जिद को लेकर किया था ड्रामा



जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 9 बजे युवक गांव के पास लगे 33 हजार वोल्ट के हाईटेंशन टावर पर चढ़ गया था। वह गांव की एक नाबालिग लड़की से बात कराने की मांग कर रहा था और नीचे कूदने की धमकी दे रहा था। घटना के चलते मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने समझदारी दिखाते हुए युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके तुरंत बाद उसे हिरासत में ले लिया गया।