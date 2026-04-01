Ballia News: नाबालिग प्रेमिका ने ठुकराया प्यार तो प्रेमी चढ़ गया टावर पर, जम के हुआ हंगामा



बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बलिया के ही सुखपुरा क्षेत्र में एक युवती भी शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ गई थी, जिसे बाद में समझाकर नीचे उतारा गया था।

पुलिस और स्थानीय लोगों ने समय रहते स्थिति संभाल ली, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।