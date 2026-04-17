Ballia News: बलिया में बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ कर नदी में गिरी बस, खलासी की मौत, चालक गंभीर



सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बीएचयू वाराणसी रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक आशंका है कि तेज रफ्तार या चालक को झपकी आने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से नीचे गिर गया।