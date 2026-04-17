‘कई महिलाओं से क्राइम इंस्पेक्टर के अवैध संबंध’, पीड़िता का छलका दर्द, युवती के साथ यौन शोषण मामले में अपडेट

गुरुवार को सुरक्षा के बीच पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर नरेश मलिक जांच अधिकारी न होने के बावजूद उसे लगातार फोन करता था और वन दरोगा को बचाने के लिए कई बार धन का लालच भी दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। वन दरोगा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीयर चौकी प्रभारी कर रहे हैं।