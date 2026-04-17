17 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलिया

‘कई महिलाओं से क्राइम इंस्पेक्टर के अवैध संबंध’, पीड़िता का छलका दर्द, युवती के साथ यौन शोषण मामले में अपडेट

Update On Case Of Exploitation: पीड़िता ने आरोप लगाया कि क्राइम इंस्पेक्टर के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

बलिया

image

Harshul Mehra

Apr 17, 2026

case update of exploitation of woman victim leveled several serious allegations against crime inspector ballia

बलिया में रेप पीड़िता से चार्जशीट के बदले संबंध की मांग, केस अपडेट। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Update On Case Of Exploitation: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक रेप पीड़िता ने उभांव थाने के क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक पर आरोप लगाया है कि उन्होंने चार्जशीट दाखिल करने के बदले उससे यौन संबंध बनाने की मांग की। मामले में नया अपडेट सामने आया है।

कोर्ट में दर्ज हुआ पीड़िता का बयान

गुरुवार को सुरक्षा के बीच पीड़िता का कोर्ट में बयान दर्ज कराया गया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर नरेश मलिक जांच अधिकारी न होने के बावजूद उसे लगातार फोन करता था और वन दरोगा को बचाने के लिए कई बार धन का लालच भी दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि इंस्पेक्टर के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं। वन दरोगा के खिलाफ दर्ज मामले की जांच सीयर चौकी प्रभारी कर रहे हैं।

आगे की कार्रवाई पर नजर

मामले को लेकर SP ओमवीर सिंह का कहना है कि जांच के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

ऑडियो रिकॉर्डिंग बनी सबूत, DIG तक पहुंचा मामला

पीड़िता ने इंस्पेक्टर के साथ हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर आजमगढ़ के DIG को सौंपी। ऑडियो में इंस्पेक्टर पीड़िता पर अकेले मिलने का दबाव बनाते हुए सुने जा रहे हैं, जिससे मामले ने गंभीर मोड़ ले लिया।

तुरंत कार्रवाई, इंस्पेक्टर नरेश मलिक निलंबित

मामले को गंभीरता से लेते हुए DIG ने तत्काल कार्रवाई की और इंस्पेक्टर नरेश मलिक को निलंबित कर दिया। साथ ही उभांव थाना प्रभारी संजय शुक्ल पर भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं, जिनकी जांच CO रसड़ा को सौंपी गई है।

वन दरोगा पर पहले से था शोषण का आरोप

दरअसल, पीड़िता ने पहले एक वन दरोगा पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। लंबे संघर्ष के बाद इस मामले में उभांव थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अब चार्जशीट दाखिल करने के दौरान पीड़िता को कथित रूप से दबाव में लिया जा रहा था।

चार्जशीट के नाम पर बनाया जा रहा था दबाव

पीड़िता का आरोप है कि इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने चार्जशीट लगाने के बदले व्यक्तिगत मुलाकात की शर्त रखी। बातचीत के दौरान थाना प्रभारी संजय शुक्ल का नाम भी सामने आया, जिन पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।

SP के निर्देश पर जांच शुरू

मामले के उजागर होते ही बलिया पुलिस हरकत में आई। SP ओमवीर सिंह के निर्देश पर जांच शुरू की गई। जांच के बाद इंस्पेक्टर नरेश मलिक को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले ही उभांव थाने से हटाकर साइबर सेल में भेजा गया था।

तीनों आरोपियों पर FIR, तलाश जारी

उभांव थाना प्रभारी रहे संजय शुक्ल, क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक और वन दरोगा उग्रसेन जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। फोन पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और सुलह के लिए धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस इनकी तलाश में जुटी है।

ये भी पढ़ें

हाथ-पैर बांधे जिससे नहीं निकले भाभी की चीख; देवर ने खेला ‘खूनी खेल’, हैवानियत की क्या है वजह?
बहराइच
devar killed bhabhi in bahraich insurance money and land disputes being reason up news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Apr 2026 02:57 pm

Published on:

17 Apr 2026 02:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ballia / ‘कई महिलाओं से क्राइम इंस्पेक्टर के अवैध संबंध’, पीड़िता का छलका दर्द, युवती के साथ यौन शोषण मामले में अपडेट

बड़ी खबरें

View All

बलिया

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ballia News: बलिया में बड़ा हादसा, पुल की रेलिंग तोड़ कर नदी में गिरी बस, खलासी की मौत, चालक गंभीर

बलिया

Ballia News: युवती के चक्कर में फंस गए इंस्पेक्टर साहब, युवती ने लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

बलिया

दो बोरी गेहूं के लिए बेटे ने पिता को मार डाला, मां को भी नहीं छोड़ा…बलिया में दिल दहला देने वाली वारदात

सीओ ने घटनास्थल पहुंचकर जारी किया बयान फोटो सोर्स विभाग
बलिया

‘सिर्फ 2 मिनट लगेंगे एक बार मुझ से मिल तो लो’, इंस्पेक्टर ने दागदार की खाकी; रेप पीड़िता से अश्लील बातों का ऑडियो वायरल

inspector audio of obscene conversation with rape victim goes viral ballia
बलिया

Ballia News: बेटी को दो बोरी गेंहू देना पिता को पड़ा भारी, पुत्र ने पिता को दी मौत, मां गंभीर

Ballia news
बलिया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.