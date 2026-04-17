हाथ-पैर बांधे जिससे नहीं निकले भाभी की चीख; देवर ने खेला ‘खूनी खेल’, हैवानियत की क्या है वजह?

Devar Killed Bhabhi: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक देवर ने अपनी ही विधवा भाभी की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मापुर गांव की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।