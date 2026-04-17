हाथ-पैर बांधे जिससे नहीं निकले भाभी की चीख; देवर ने खेला ‘खूनी खेल’, हैवानियत की क्या है वजह?

रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात। फोटो सोर्स-Ai
Devar Killed Bhabhi: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक देवर ने अपनी ही विधवा भाभी की निर्मम हत्या कर दी। यह घटना मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मापुर गांव की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
आरोपी दिनेश यादव ने वारदात को बेहद सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। उसने पहले अपनी भाभी आरती देवी (35) के हाथ-पैर बांध दिए ताकि वह शोर ना मचा सके। इसके बाद कुल्हाड़ी से उसके चेहरे, गले और सिर पर कई वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
मृतका आरती देवी के पति पुलिस सिंह की करीब एक साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद आरती को हाल ही में बीमा और एक्सीडेंट क्लेम के रूप में मोटी रकम मिली थी। इसी पैसे पर आरोपी देवर की नजर थी।
बताया जा रहा है कि दिनेश यादव लगातार आरती से पैसे मांग रहा था। आरती ने अपने बच्चों के भविष्य का हवाला देकर पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा, दोनों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर भी लंबे समय से विवाद चल रहा था।
गुरुवार रात आरती किसी रिश्तेदार के यहां जाने की तैयारी कर रही थी, तभी दिनेश वहां पहुंच गया। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोपी ने पहले मारपीट की और फिर आरती को बांधकर बेरहमी से हत्या कर दी।
शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने आरती का खून से लथपथ शव देखा, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
पुलिस ने तेजी दिखाते हुए फरार आरोपी दिनेश यादव को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं।
कोतवाल राम नरेश के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उसने लालच में आकर इस हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी की बरामदगी और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस जघन्य वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है। रिश्तों को कलंकित करने वाली इस घटना ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया है।
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