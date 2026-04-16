‘उसने कई बार शारीरिक संबंध बनाए’, पीड़िता बोली- दरोगा ने भी की अश्लील बातें, किया गया सस्पेंड

महिला का आरोप है कि युवक को छोड़ने के बाद चौकी इंचार्ज ने उसे फोन कर चौकी पर बुलाया। जब उसने प्रेमी को छोड़ने के कारण के बारे में पूछा, तो दरोगा ने उसके साथ फोन पर अश्लील बातचीत शुरू कर दी। महिला ने यह भी दावा किया कि उसने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग कर ली है, जिसे उसने साक्ष्य के रूप में अधिकारियों को सौंपने की बात कही है।