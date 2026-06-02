मध्य प्रदेश की युवती को मोहब्बत का झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, फिर दिया तीन तलाक, भोजीपुरा की बहू ने शौहर पर कराई FIR

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब पांच वर्ष पहले भोजीपुरा क्षेत्र के गांव घंघोरा घंघोरी निवासी अमीर हसन मंसूरी मध्य प्रदेश में नौकरी करने गया था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। आरोप है कि अमीर हसन ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह उसे अपने पैतृक गांव ले आया, जहां वह पिछले कई वर्षों से रह रही थी।