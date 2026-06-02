मध्य प्रदेश की युवती को मोहब्बत का झांसा देकर कराया धर्म परिवर्तन, फिर दिया तीन तलाक, भोजीपुरा की बहू ने शौहर पर कराई FIR

झांसा देकर धर्म परिवर्तन कराया (सांकेतिक इमेज- पत्रिका)
Bareilly News: बरेली के भोजीपुरा में मोहब्बत के झांसे में लाकर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करने और उसके बाद तीन तलाक देने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश की रहने वाली एक महिला ने अपने शौहर और उसके दोस्त पर गंभीर आरोप लगाते हुए भोजीपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि करीब पांच वर्ष पहले भोजीपुरा क्षेत्र के गांव घंघोरा घंघोरी निवासी अमीर हसन मंसूरी मध्य प्रदेश में नौकरी करने गया था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई। आरोप है कि अमीर हसन ने उसे प्रेमजाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लिया। निकाह के बाद वह उसे अपने पैतृक गांव ले आया, जहां वह पिछले कई वर्षों से रह रही थी।
महिला का आरोप है कि कुछ माह पहले अमीर हसन अपने दोस्त आतिक के साथ मध्य प्रदेश चला गया। इसके बाद उसने घर आना बंद कर दिया। पीड़िता का कहना है कि आतिक के उकसाने पर अमीर हसन ने फोन कॉल के जरिए उसे तीन तलाक दे दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि जब तक वह घर खाली कर नहीं जाएगी, तब तक वह वापस नहीं आएगा।
महिला ने आरोप लगाया कि आतिक उसके पति की दूसरी शादी कराने की कोशिश कर रहा है। वहीं अमीर हसन ने उसका खर्च भेजना भी बंद कर दिया है। पीड़िता का कहना है कि अब आरोपी मकान बेचने की धमकी भी दे रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है।
महिला की तहरीर पर पुलिस ने अमीर हसन मंसूरी और उसके दोस्त आतिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। भोजीपुरा थाना प्रभारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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