रुपयों का लालच देकर महिला और बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले पादरी समेत तीन आरोपी गए जेल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी पादरी और उसके साथी (फोटो सोर्स: पत्रिका)
बरेली। हिंदू महिलाओं और बच्चों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पकड़े गए पादरी समेत तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। थाना बारादरी पुलिस ने सोमवार को तीनों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, सुभाषनगर निवासी ऋषभ ठाकुर ने थाना बारादरी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुपर सिटी में किराये के मकान में रहने वाले कुछ लोग लालच और झांसा देकर हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने पादरी सुमित मैसी, उसके भाई अमित उर्फ अक्षय मैसी और सत्यपाल निवासी सनराइज कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे बीमार लोगों को ठीक करने और आर्थिक मदद का लालच देकर उन्हें इसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। आरोपियों ने यह भी माना कि वे प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण की गतिविधियां चला रहे थे।
थाना प्रभारी धनंजय पांडे की देखरेख में चौकी प्रभारी मनीष भारद्वाज, हेड कांस्टेबल साबिर अली, पुष्पेंद्र राणा और धनवीर सिंह की टीम ने कार्रवाई की। पुलिस ने तीनों को धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
