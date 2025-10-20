रुपयों का लालच देकर महिला और बच्चों का धर्मांतरण कराने वाले पादरी समेत तीन आरोपी गए जेल

जानकारी के मुताबिक, सुभाषनगर निवासी ऋषभ ठाकुर ने थाना बारादरी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि सुपर सिटी में किराये के मकान में रहने वाले कुछ लोग लालच और झांसा देकर हिंदू परिवारों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। शिकायत पर पुलिस ने पादरी सुमित मैसी, उसके भाई अमित उर्फ अक्षय मैसी और सत्यपाल निवासी सनराइज कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया।