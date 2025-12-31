स्मार्ट सिटी में बड़ी कार्रवाई, संजय सरोवर का ठेका रद्द, शर्तें तोड़ने पर एजेंसी बाहर, नया टेंडर होगा जारी

कमिश्नर सभागार में हुई स्मार्ट सिटी बोर्ड बैठक की अध्यक्षता भूपेंद्र एस चौधरी ने की। बैठक में स्मार्ट सिटी के प्रमुख प्रोजेक्ट्स, अधूरे कार्यों और संचालन की गहन समीक्षा हुई। बोर्ड के समक्ष स्पष्ट किया गया कि फरवरी में मैसर्स मकसद बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया संचालन-रखरखाव दायित्व तय मानकों पर खरा नहीं उतर सका, जिसके चलते ठेका निरस्त करना पड़ा।