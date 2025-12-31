31 दिसंबर 2025,

बुधवार

बरेली

कैफे में बर्थडे पार्टी: युवती के दोस्तों के साथ मारपीट, पीड़िता बोली – क्या धर्म पूछ कर होगी दोस्ती?

Fighting at birthday party in Bareilly बरेली में बर्थडे मनाने आई युवती के दोस्तों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़िता ने कहा कि क्या धर्म पूछ कर दोस्ती की जाएगी? अब तक छह की गिरफ्तारी हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Narendra Awasthi

Dec 31, 2025

बरेली बर्थडे पार्टी में हंगामा (फोटो सोर्स- 'X' बरेली पुलिस)

फोटो सोर्स- 'X' बरेली पुलिस

Fighting breaks out at birthday party in Bareilly बरेली में बर्थडे पार्टी के दौरान हिंदू संगठन द्वारा किए गए हमले पर पुलिस प्रशासन सख्त रूप अपना रहा है। अब तक छह आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक आरोपी ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। एसएसपी बरेली ने यह जानकारी दी है। दूसरी तरफ पीड़िता ने बताया कि अब उसे कॉलेज जाने में भी डर लग रहा है। किस मुंह से कॉलेज जाएगी? कॉलेज वाले भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे।

कैफे के अंदर हंगामा

उत्तर प्रदेश की बरेली में एक युवती बर्थडे पार्टी मनाने गई थी। जिसके साथ दो वर्ग विशेष के युवक भी थे। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा करते हुए युवक की पिटाई कर दी। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

क्या कहती है पीड़िता?

इस संबंध में पीड़िता का कहना है कि अब वह किस मुंह से कॉलेज जाएगी? हमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया? अभी डर के कारण कॉलेज नहीं जा रहे हैं। कॉलेज वाले भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो अंत में आत्महत्या का रास्ता रह जाएगा। यदि मैं आत्महत्या करती हूं तो इसकी जिम्मेदारी बजरंग दल के लोगों की होगी।

किसी से कास्ट पूछ कर दोस्ती तो नहीं होगी

पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा कि बेटी की सेफ्टी कहां है? बजरंग दल के लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, "मुस्लिम के साथ पार्टी और दोस्ती क्यों?" कॉलेज में सभी धर्म के लोग पढ़ रहे हैं। किसी की कास्ट पूछ कर दोस्ती नहीं की जाएगी ना।

क्या कहते हैं एसएसपी बरेली?

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अब तक 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो बच्चे कैफे सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, उनको भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय के समक्ष बयान कराया जाएगा जिससे कि उनके साक्ष्य और मजबूत हो जाएं।

ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई

एसएसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। अपराधिक इतिहास भी निकलवाया गया है। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकी पर एसएसपी ने बताया कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

31 Dec 2025 09:59 am

