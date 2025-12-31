कैफे में बर्थडे पार्टी: युवती के दोस्तों के साथ मारपीट, पीड़िता बोली – क्या धर्म पूछ कर होगी दोस्ती?

एसएसपी ने बताया कि इस मामले में अब तक छह लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऋषभ ठाकुर की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें लगाई गई हैं। अपराधिक इतिहास भी निकलवाया गया है। इसके खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। अब और सख्त कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। सोशल मीडिया पर मिल रही धमकी पर एसएसपी ने बताया कि ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।