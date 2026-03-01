महाजन अस्पताल में बवाल… डॉक्टरों की लापरवाही से युवक की मौत, 4 लाख वसूली का आरोप, पुलिस फोर्स तैनात

परिवार का आरोप है कि शनिवार देर रात ड्यूटी स्टाफ ने डॉक्टर के निर्देश पर मरीज के हाथ बांध दिए और नाक में नली डाली। नली सही से नहीं डाली गई। विरोध के बावजूद दोबारा कोशिश की गई। कुछ ही मिनटों में महेंद्र की हालत बिगड़ी और फिर वह नहीं रहे। अस्पताल ने मौत का कारण हृदयाघात बताया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि भारी-भरकम बिल वसूलने के बाद लापरवाही की गई। जब मेडिकल फाइल मांगी गई तो दस्तावेज देने से इनकार कर दिया गया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। अस्पताल के बाहर और अंदर जोरदार हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ी। देर रात तक तनाव का माहौल बना रहा।