रंगोत्सव : एडीजी कार्यालय में तिलक, पटके से पुलिस मीडिया का अभिनंदन, हुई पंखुड़ियों की बरसात

समारोह के समापन अवसर पर एडीजी रमित शर्मा ने कहा कि रंगोत्सव का ये त्योहार जोन कार्यालय में परंपरागत ढंग से मनाया जाता रहा है। परिपाटी को आगे बढ़ाते हुये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऐसे आयोजन आपसी दूरी कम करने और विश्वास बढ़ाने का माध्यम होते हैं। पुलिस और मीडिया दोनों समाज की अहम इकाइयां हैं, ऐसे आयोजनों से सकारात्मक संवाद को मजबूती मिलती है। समारोह सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। एडीजी कार्यालय की यह पहल केवल एक होली मिलन तक सीमित नहीं रही, बल्कि परंपरा के रूप में भविष्य में भी ऐसे आयोजनों को जारी रखने का संदेश दे गई। आयोजन को सफल बनाने में इंस्पेक्टर विलप्व शर्मा, इंस्पेक्टर गीतेश कपिल, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, इंस्पेक्टर नीरज शर्मा सहित जोन कार्यालय के सभी पुलिसकर्मियों ने आयोजक की सक्रिय भूमिका निभाई।