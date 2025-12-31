न्यू ईयर के जश्न के बाद अब पूजा पर फतवा, बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की महाकाल यात्रा पर मौलाना ने जताया ऐतराज

बरेली। न्यू ईयर के जश्न को पहले ही ‘हराम’ बता चुके मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अब बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा को लेकर तीखा बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना को लेकर मौलाना ने आपत्ति जताते हुए इसे शरीयत के खिलाफ करार दिया है।
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना रजवी ने बयान जारी कर कहा कि मुस्लिम महिला का किसी अन्य धर्म की पूजा-पद्धति अपनाना इस्लाम के उसूलों के विपरीत है।
उन्होंने कहा कि मंदिर में जल चढ़ाना और धार्मिक रीति-रिवाज निभाना ‘गुनाह’ के दायरे में आता है। मौलाना ने अभिनेत्री से इस पर तौबा करने और कलमा पढ़ने की बात भी कही।
मौलाना ने यह भी जोड़ा कि जैसे न्यू ईयर का जश्न मनाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, उसी तरह गैर-इस्लामी धार्मिक परंपराओं में शामिल होना भी स्वीकार्य नहीं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपने धार्मिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। मौलाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल अभिनेत्री की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग