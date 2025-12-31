न्यू ईयर के जश्न के बाद अब पूजा पर फतवा, बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा की महाकाल यात्रा पर मौलाना ने जताया ऐतराज

मौलाना ने यह भी जोड़ा कि जैसे न्यू ईयर का जश्न मनाना मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं है, उसी तरह गैर-इस्लामी धार्मिक परंपराओं में शामिल होना भी स्वीकार्य नहीं। उन्होंने मुस्लिम समाज से अपने धार्मिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। मौलाना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल अभिनेत्री की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।