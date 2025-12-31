न्यू ईयर नाइट पर बरेली क्लब बनेगा सेलीब्रेशन हॉटस्पॉट, यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर थिरकेंगे मेहमान

होटल रमाडा एनकोर – ‘हवाना’ और ‘जलसा’ हॉल में रात 8 बजे से हैलोवीन थीम पार्टी, डीजे म्यूजिक, डिनर और लकी ड्रा रहेगा आकर्षण।

होटल रेडिसन – रात 8:30 बजे से ‘स्टार नाइट’ थीम, लाइव डीजे, लाइट शो और अनलिमिटेड डिनर के साथ नववर्ष स्वागत।

द ग्रांड निर्वाणा – रात 9 बजे से डीजे सनी–हरप्रीत की जोड़ी की धमाकेदार प्रस्तुति, डांस फ्लोर और फैमिली डिनर पैकेज।

मोक्ष द सोशल क्लब – पंजाबी थीम पर ढोल, गिद्दा, डीजे नाइट और आतिशबाजी के साथ जोशीला न्यू ईयर सेलिब्रेशन।

अन्य होटल व कैफे – शहरभर में लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, वेलकम ड्रिंक और विशेष न्यू ईयर डिनर पैकेज की व्यवस्था।