न्यू ईयर नाइट पर बरेली क्लब बनेगा सेलीब्रेशन हॉटस्पॉट, यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर थिरकेंगे मेहमान

बरेली। वर्ष 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर ‘झुमका सिटी’ पूरी तरह जश्न के रंग में रंगने को तैयार है। शहर के प्रमुख होटल और क्लब न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बरेली क्लब में भी नए साल की रात खास इंतजाम किए गए हैं, जहां चुनिंदा मेहमानों के बीच म्यूजिक और डांस का धमाल होगा।
बरेली क्लब में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत रात 9 बजे से होगी। क्लब मैनेजमेंट कमेटी के निदेशक राजा चावला ने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह निजी होगा, जिसमें केवल क्लब के सदस्य और विशिष्ट आमंत्रित अधिकारी ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा और अनुशासन के मद्देनजर प्रवेश व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया है।
क्लब सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल कंवलजीत सिंह ने बताया कि न्यू ईयर नाइट को खास बनाने के लिए क्लब में डीजे हर्ष इलाहाबादी और खुशबू पठानिया अपनी प्रस्तुति देंगे। डीजे मिक्सिंग में यो यो हनी सिंह के सुपरहिट गानों पर माहौल पूरी तरह जोशीला रहने की उम्मीद है। रात 12 बजे तक लगातार रंगारंग कार्यक्रम चलते रहेंगे। क्लब मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ब्रिगेडियर समय प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। न्यू ईयर पार्टी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसी भी तरह से न्यू ईयर पार्टी में हंगामा या हुड़दंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी।
नववर्ष की थीम पर क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। पांडाल, लाइटिंग और साउंड सिस्टम को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीते दो दिनों से चल रही तैयारियों का काम देर रात तक जारी रहा, ताकि नए साल की पहली रात यादगार बन सके।
होटल रमाडा एनकोर – ‘हवाना’ और ‘जलसा’ हॉल में रात 8 बजे से हैलोवीन थीम पार्टी, डीजे म्यूजिक, डिनर और लकी ड्रा रहेगा आकर्षण।
होटल रेडिसन – रात 8:30 बजे से ‘स्टार नाइट’ थीम, लाइव डीजे, लाइट शो और अनलिमिटेड डिनर के साथ नववर्ष स्वागत।
द ग्रांड निर्वाणा – रात 9 बजे से डीजे सनी–हरप्रीत की जोड़ी की धमाकेदार प्रस्तुति, डांस फ्लोर और फैमिली डिनर पैकेज।
मोक्ष द सोशल क्लब – पंजाबी थीम पर ढोल, गिद्दा, डीजे नाइट और आतिशबाजी के साथ जोशीला न्यू ईयर सेलिब्रेशन।
अन्य होटल व कैफे – शहरभर में लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, वेलकम ड्रिंक और विशेष न्यू ईयर डिनर पैकेज की व्यवस्था।
