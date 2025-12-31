31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

न्यू ईयर नाइट पर बरेली क्लब बनेगा सेलीब्रेशन हॉटस्पॉट, यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर थिरकेंगे मेहमान

वर्ष 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर ‘झुमका सिटी’ पूरी तरह जश्न के रंग में रंगने को तैयार है। शहर के प्रमुख होटल और क्लब न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बरेली क्लब में भी नए साल की रात खास इंतजाम किए गए हैं, जहां चुनिंदा मेहमानों के बीच म्यूजिक और डांस का धमाल होगा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 31, 2025

बरेली। वर्ष 2025 की विदाई और नववर्ष 2026 के स्वागत को लेकर ‘झुमका सिटी’ पूरी तरह जश्न के रंग में रंगने को तैयार है। शहर के प्रमुख होटल और क्लब न्यू ईयर सेलिब्रेशन को यादगार बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बरेली क्लब में भी नए साल की रात खास इंतजाम किए गए हैं, जहां चुनिंदा मेहमानों के बीच म्यूजिक और डांस का धमाल होगा।

बरेली क्लब में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की शुरुआत रात 9 बजे से होगी। क्लब मैनेजमेंट कमेटी के निदेशक राजा चावला ने बताया कि कार्यक्रम पूरी तरह निजी होगा, जिसमें केवल क्लब के सदस्य और विशिष्ट आमंत्रित अधिकारी ही शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा और अनुशासन के मद्देनजर प्रवेश व्यवस्था को बेहद सख्त रखा गया है।

यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर सजेगी महफिल

क्लब सचिव लेफ्टिनेंट कर्नल कंवलजीत सिंह ने बताया कि न्यू ईयर नाइट को खास बनाने के लिए क्लब में डीजे हर्ष इलाहाबादी और खुशबू पठानिया अपनी प्रस्तुति देंगे। डीजे मिक्सिंग में यो यो हनी सिंह के सुपरहिट गानों पर माहौल पूरी तरह जोशीला रहने की उम्मीद है। रात 12 बजे तक लगातार रंगारंग कार्यक्रम चलते रहेंगे। क्लब मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष ब्रिगेडियर समय प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। न्यू ईयर पार्टी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाएगा। किसी भी तरह से न्यू ईयर पार्टी में हंगामा या हुड़दंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सीधी कार्रवाई होगी।

सजावट और तैयारियां पूरी

नववर्ष की थीम पर क्लब परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। पांडाल, लाइटिंग और साउंड सिस्टम को अंतिम रूप दे दिया गया है। बीते दो दिनों से चल रही तैयारियों का काम देर रात तक जारी रहा, ताकि नए साल की पहली रात यादगार बन सके।

शहर के होटलों में ऐसे सजेगी महफिल

होटल रमाडा एनकोर – ‘हवाना’ और ‘जलसा’ हॉल में रात 8 बजे से हैलोवीन थीम पार्टी, डीजे म्यूजिक, डिनर और लकी ड्रा रहेगा आकर्षण।
होटल रेडिसन – रात 8:30 बजे से ‘स्टार नाइट’ थीम, लाइव डीजे, लाइट शो और अनलिमिटेड डिनर के साथ नववर्ष स्वागत।
द ग्रांड निर्वाणा – रात 9 बजे से डीजे सनी–हरप्रीत की जोड़ी की धमाकेदार प्रस्तुति, डांस फ्लोर और फैमिली डिनर पैकेज।
मोक्ष द सोशल क्लब – पंजाबी थीम पर ढोल, गिद्दा, डीजे नाइट और आतिशबाजी के साथ जोशीला न्यू ईयर सेलिब्रेशन।
अन्य होटल व कैफे – शहरभर में लाइव म्यूजिक, डीजे नाइट, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, वेलकम ड्रिंक और विशेष न्यू ईयर डिनर पैकेज की व्यवस्था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / न्यू ईयर नाइट पर बरेली क्लब बनेगा सेलीब्रेशन हॉटस्पॉट, यो-यो हनी सिंह के हिट्स पर थिरकेंगे मेहमान

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

कैफे में बर्थडे पार्टी: युवती के दोस्तों के साथ मारपीट, पीड़िता बोली – क्या धर्म पूछ कर होगी दोस्ती?

बरेली बर्थडे पार्टी में हंगामा (फोटो सोर्स- 'X' बरेली पुलिस)
बरेली

स्मार्ट सिटी में बड़ी कार्रवाई, संजय सरोवर का ठेका रद्द, शर्तें तोड़ने पर एजेंसी बाहर, नया टेंडर होगा जारी

बरेली

दिनदहाड़े घर में घुसकर जानलेवा हमला, मोहल्ला बना तमाशबीन, कबाड़ी मुल्ला जी बने फरिश्ता

बरेली

माई बार कांड में पुलिस का डबल एक्शन: युवती से मारपीट के बाद अब मैनेजर पर FIR, अवैध डीजे और देर रात शराब परोसने पर शिकंजा

बरेली

बरेली क्लब : ब्रिगेडियर एच.पी.पी. सिंह बने मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन, निर्विरोध बोर्ड, प्रस्तावों पर हंगामा, सदस्यता-फीस-कानून पर सदस्यों में हुई गरमा गरम बहस

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.