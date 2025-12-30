दिनदहाड़े घर में घुसकर जानलेवा हमला, मोहल्ला बना तमाशबीन, कबाड़ी मुल्ला जी बने फरिश्ता

घटना शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। शालिनी अरोड़ा और कुमकुम घर के अंदर काम कर रही थीं, तभी एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस आया। शोर होते ही घर के पालतू कुत्ते ने साहस दिखाया और हमलावर पर झपट्टा मारकर उसका पैर पकड़ लिया। इससे बौखलाए आरोपी ने कुत्ते पर भी हमला कर दिया। कुत्ते और महिलाओं पर हमले का दृश्य देखकर शालिनी अरोड़ा घबराकर चिल्लाने लगीं। कुमकुम बाहर आई तो आरोपी ने दोनों महिलाओं पर हमला बोल दिया।

शालिनी अरोड़ा का आरोप है कि वह लगातार मदद के लिए चीखती रहीं, लेकिन न एक भी पड़ोसी बाहर आया, न किसी राहगीर ने आगे बढ़कर मदद की। लोग सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हालात इतने खराब थे कि पुलिस की आपात सेवा 112 पर कॉल तक नहीं लग सकी और हमलावर खुलेआम दहशत फैलाता रहा।