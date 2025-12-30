30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

दिनदहाड़े घर में घुसकर जानलेवा हमला, मोहल्ला बना तमाशबीन, कबाड़ी मुल्ला जी बने फरिश्ता

बरेली में दिनदहाड़े बेखौफ अपराध का खौफनाक चेहरा सामने आया, जब मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी की संचालक शालिनी अरोड़ा के घर में घुसे चोर ने उन पर और उनकी सहायिका पर जानलेवा हमला कर दिया। पड़ोसी तमाशबीन बने रहे, लेकिन राहगीर मुल्ला जी ने इंसानियत दिखाते हुए आरोपी को दबोच लिया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Dec 30, 2025

मददगार मुल्ला जी और शालिनी अरोड़ा

बरेली। शहर में अपराधियों के हौसले किस कदर बेलगाम हो चुके हैं, इसकी सिहरन पैदा कर देने वाली तस्वीर शनिवार को सामने आई। मर्सी फॉर ऑल सोसाइटी की संचालक और जानी-मानी पशु प्रेमी शालिनी अरोड़ा के घर में दिनदहाड़े एक चोर ने घुसकर ऐसा आतंक मचाया कि इंसानियत तक शर्मसार हो गई। चोरी की नीयत से दाखिल हुए आरोपी ने घर में मौजूद शालिनी अरोड़ा और उनकी सहायिका कुमकुम पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन चीख-पुकार और मदद की गुहार के बावजूद पूरा मोहल्ला मूकदर्शक बना रहा।

घटना शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे की है। शालिनी अरोड़ा और कुमकुम घर के अंदर काम कर रही थीं, तभी एक युवक दीवार फांदकर अंदर घुस आया। शोर होते ही घर के पालतू कुत्ते ने साहस दिखाया और हमलावर पर झपट्टा मारकर उसका पैर पकड़ लिया। इससे बौखलाए आरोपी ने कुत्ते पर भी हमला कर दिया। कुत्ते और महिलाओं पर हमले का दृश्य देखकर शालिनी अरोड़ा घबराकर चिल्लाने लगीं। कुमकुम बाहर आई तो आरोपी ने दोनों महिलाओं पर हमला बोल दिया।
शालिनी अरोड़ा का आरोप है कि वह लगातार मदद के लिए चीखती रहीं, लेकिन न एक भी पड़ोसी बाहर आया, न किसी राहगीर ने आगे बढ़कर मदद की। लोग सड़क पर खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हालात इतने खराब थे कि पुलिस की आपात सेवा 112 पर कॉल तक नहीं लग सकी और हमलावर खुलेआम दहशत फैलाता रहा।

जान जोखिम में डालकर भिड़े मुल्ला जी, बने ढाल

इसी दौरान कबाड़ खरीदने वाले मुल्ला जी वहां से गुजर रहे थे। शोर सुनते ही उन्होंने बिना एक पल गंवाए हमलावर से भिड़ने का साहस किया। आरोपी ने मुल्ला जी पर भी हमला कर दिया और उनके सिर पर वार किया, लेकिन मुल्ला जी डटे रहे। तभी शालिनी के सेंटर के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सभी ने मिलकर आरोपी को दबोच लिया। बाद में पुलिस को सौंप दिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निसार बताया है। इस हमले में शालिनी अरोड़ा, उनकी सहायिका कुमकुम और मुल्ला जी तीनों घायल हुए हैं। शालिनी अरोड़ा की तहरीर पर इज्जतनगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना प्रभारी के अनुसार आरोपी का चालान कर दिया गया है।

यही है असली इंसानियत, वीडियो जारी कर बोलीं शालिनी

घटना के बाद शालिनी अरोड़ा ने एक वीडियो जारी कर मुल्ला जी का सार्वजनिक रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि जिस वक्त समाज ने आंखें फेर लीं, उस वक्त मुल्ला जी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। शालिनी ने कहा धर्म और मजहब का असली मतलब इंसान की जान बचाना है। मुल्ला जी ने हमें नई जिंदगी दी है। घटना के अगले दिन शालिनी अरोड़ा ने मुल्ला जी को अपने घर बुलाकर सम्मान के साथ उनका धन्यवाद किया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने एक ओर जहां शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं दूसरी ओर मुल्ला जी ने यह भी साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है—बस वह शोर नहीं करती, सामने आकर बचाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 09:59 pm

Published on:

30 Dec 2025 09:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / दिनदहाड़े घर में घुसकर जानलेवा हमला, मोहल्ला बना तमाशबीन, कबाड़ी मुल्ला जी बने फरिश्ता

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

माई बार कांड में पुलिस का डबल एक्शन: युवती से मारपीट के बाद अब मैनेजर पर FIR, अवैध डीजे और देर रात शराब परोसने पर शिकंजा

बरेली

बरेली क्लब : ब्रिगेडियर एच.पी.पी. सिंह बने मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन, निर्विरोध बोर्ड, प्रस्तावों पर हंगामा, सदस्यता-फीस-कानून पर सदस्यों में हुई गरमा गरम बहस

बरेली

नए साल में हाईटेक नाथधाम टाउनशिप को मिलेगी रफ्तार, ट्रक ले-बाय तैयार, जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू

बरेली

जीआईसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, पत्नी की रिश्तेदार ने लखनऊ बुलाकर थमाए जाली नियुक्ति पत्र, फिर हुआ ये…

बरेली

बरेली कैफे कांड: ‘क्या मुझे अपने दोस्त धर्म के आधार पर चुनने होंगे?, 27 दिसंबर की कहानी छात्रा की जुबानी

bareilly cafe case update student ask questions said do I have choose my friends based on religion
बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.