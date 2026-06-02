ट्रेन से गिरकर फार्मासिस्ट की मौत: पत्नी के सामने हुआ दर्दनाक हादसा, परिवार में मचा कोहराम

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और स्थानीय लोगों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। विजय कुमार अपने पीछे पत्नी और दो बेटों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रयागराज और कौशांबी में उनके परिजनों व शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई। पोस्टमार्टम हाउस पर रोते-बिलखते परिजनों की भीड़ जुटी रही। एक पल में हंसता-खेलता परिवार गहरे दुख में डूब गया।