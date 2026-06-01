रंग बिरंगी बच्चों की आइसक्रीम में मिल रहे यूरिया-डिटर्जेंट, जांच में खुली मिलावट की बड़ी पोल

जरूरत से ज्यादा चमकीला रंग और तेज कृत्रिम खुशबू

मुंह में साबुन जैसा स्वाद महसूस होना

बहुत जल्दी पिघल जाना या बिल्कुल न पिघलना

बर्फ के बड़े-बड़े क्रिस्टल दिखाई देना

पैकेट पर लाइसेंस नंबर और निर्माता की जानकारी न होना

सामान्य बाजार दर से बेहद सस्ती कीमत पर बिकना

सड़क किनारे बिकने वाली आइसक्रीम सबसे ज्यादा जोखिम भरी

विशेषज्ञों के मुताबिक खुले में बिकने वाली बिना ब्रांड और बिना लाइसेंस वाली आइसक्रीम में साफ-सफाई और कोल्ड चेन मानकों का पालन नहीं होता। इससे बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। गर्मियों में बच्चों में बढ़ रहे पेट दर्द, डायरिया और फूड इन्फेक्शन के मामलों के पीछे यह एक बड़ी वजह बन रही है।