बरेली के ठेकेदार पर बीडीए की बड़ी कार्रवाई, 4 साल में नहीं बना कन्वेंशन सेंटर, 8 बार मोहलत के बाद सत्य साईं बिल्डर डिबार

Bareilly News: रामगंगा नगर आवासीय योजना में वर्षों से अधर में लटकी कन्वेंशन सेंटर परियोजना पर आखिरकार बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने अब बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। निर्माण कार्य में लगातार देरी, चेतावनियों और जुर्माने के बावजूद प्रगति न होने पर बीडीए ने कार्यदायी संस्था सत्य साईं बिल्डर्स एंड कांट्रेक्टर को डिबार कर दिया है। साथ ही साफ चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र निर्माण पूरा नहीं किया गया तो कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा।