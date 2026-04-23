बीडीए कॉलोनी विवाद पर बड़ा फैसला: त्रिवटीनाथ क्षेत्र में फिर से होगी पैमाइश, 600 भवनों पर लगे लाल निशान पर मंथन

नगर निगम परिसर में अपर नगर आयुक्त शशिभूषण राय की अध्यक्षता में बीडीए, नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई। इस दौरान बीडीए के संयुक्त सचिव दीपक कुमार ने दस्तावेज पेश करते हुए साफ किया कि कॉलोनी नियमानुसार भूमि अधिग्रहण के बाद विकसित की गई थी और इसके सभी नक्शे बीडीए द्वारा स्वीकृत हैं। अधिकारियों ने रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद जमीनी स्तर पर जांच जरूरी मानी।