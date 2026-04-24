Ballia News: मुंडन के दौरान बड़ा हादसा, 3 किशोर डूबे, 2 का शव बरामद

Ballia news, pic- सोशल मीडिया
Ballia News: बलिया जिले के श्रीरामपुर घाट पर गंगा नदी में डूबने की एक दुखद घटना सामने आई है। इस हादसे में तीन किशोर डूब गए थे, जिनमें से दो के शव शुक्रवार शाम करीब 4 बजे बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है।
जानकारी के अनुसार, ये किशोर दुबहर क्षेत्र में एक मुंडन संस्कार में शामिल होने आए थे। गुरुवार सुबह करीब 9 बजे चारों लड़के गंगा में नहाने उतरे थे। नहाते समय उन्हें पानी की गहराई का सही अंदाजा नहीं लग पाया और तीन किशोर अचानक गहरे पानी में चले गए।
घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और तीनों पानी में डूब गए। घटना के बाद तुरंत खोजबीन शुरू की गई।
काफी प्रयास के बाद शुक्रवार को अमन खरवार (16 वर्ष) और बलवंत उर्फ भोलू (18 वर्ष) के शव बरामद कर लिए गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
वहीं तीसरे किशोर किशन वर्मा (18 वर्ष) की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम उसे खोजने में लगी हुई है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में गहरा दुख है और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लापता किशोर की तलाश जारी है।
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