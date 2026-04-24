Ballia News: मुंडन के दौरान बड़ा हादसा, 3 किशोर डूबे, 2 का शव बरामद



घाट पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और तीनों पानी में डूब गए। घटना के बाद तुरंत खोजबीन शुरू की गई।

काफी प्रयास के बाद शुक्रवार को अमन खरवार (16 वर्ष) और बलवंत उर्फ भोलू (18 वर्ष) के शव बरामद कर लिए गए। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।