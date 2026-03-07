Mau News: महिला कर्मचारी ने ब्रांच पोस्ट मास्टर पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, मचा हड़कंप



महिला कर्मचारी ने यह भी बताया कि जब वह पहले हालिमाबाद शाखा कार्यालय में तैनात थीं, तब भी आरोपी वहां पहुंचकर उन्हें परेशान करता था। आरोप है कि 3 मार्च को जब वह ड्यूटी पर पहुंचीं तो कार्यालय समय के दौरान दीपक दास ने उनके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें मारपीट की धमकी दी।

पीड़िता के अनुसार 5 मार्च को जब कार्यालय में इस मामले को लेकर बातचीत हुई तो आरोपी ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने बीच-बचाव कर स्थिति को संभाल लिया।