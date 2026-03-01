Mau News: होली के दिन युवती से छेड़ छाड़ का आरोप, पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार



युवती ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि जब उसने थाने में शिकायत करने की कोशिश की तो पुलिस ने आरोपियों का पक्ष लिया। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने उससे मोबाइल फोन छीन लिया और उसमें मौजूद घटना से जुड़े सबूतों को भी मिटा दिया। इसके अलावा बिना किसी महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी के उसे और उसके भाई को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया।