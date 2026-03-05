Mau News: नशे में धुत सिपाही का जबरदस्त हंगामा, कोतवाल ने निकाली हेकड़ी

Mau Holi news: जनपद के कोतवाली थाना क्षेत्र में मुंशीपुरा ओवरब्रिज मेन रोड पर गुरुवार को शराब के नशे में एक सिपाही द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया। बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे सिपाही और उसके साथियों ने राहगीरों के साथ अभद्रता की, जिससे मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

बताया जा रहा है कि तीन लोग मुख्य सड़क पर वाहन खड़ा कर शराब पी रहे थे। स्थानीय लोगों ने जब उन्हें गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वे भड़क गए और कहासुनी के साथ हाथापाई पर उतारू हो गए। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी।