Mau News: रानीपुर थाना के बस्ती गांव में भीम राव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस

जानकारी के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 5 बजे कुछ ग्रामीण पार्क गए थे। उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा की एक उंगली टूटी हुई देखी, जिससे वे आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते वहां पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने इस घटना को गांव की शांति भंग करने और बाबा साहब का अपमान करने की सोची-समझी साजिश बताया।