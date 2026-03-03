मऊ – रंगबाज चालक का कहर, पुलिसकर्मी की बाइक को मारी टक्कर, 5 किमी तक घसीटता रहा वाहन

Mau Police: जनपद मऊ के नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक रंगबाज कार चालक ने पुलिसकर्मी की बाइक को जोरदार टक्कर मार दी और रोकने के प्रयास के बावजूद करीब 5 किलोमीटर तक वाहन दौड़ाता रहा। इस दौरान बाइक घसीटते हुए ले जाने का खौफनाक दृश्य जिसने भी देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया है।