Mau News: घोसी में चीनी मिल बंद होने पर हुई किसान महापंचायत, किसानों के पक्ष में उतरा विपक्ष



राजीव राय ने अपने संबोधन में कहा कि स्व. कल्पनाथ राय के बाद यदि मऊ जनपद में सबसे अधिक विकास कार्य किसी ने कराया है तो वह समाजवादी सरकारों ने कराया है। उन्होंने दावा किया कि सभी ब्लॉकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की नई इमारतें बनीं, जिला मुख्यालय पर हाईटेक महिला अस्पताल का निर्माण हुआ तथा टड़ियावां में 100 बेड के अस्पताल की स्थापना की गई। उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि विपक्ष इतना ही शक्तिशाली है कि मिल बंद करवा दे रहा, तो सत्ता पक्ष के लोग भी इस्तीफा देकर विपक्ष में शामिल हो जाएं।