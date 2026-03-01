Mau Crime News: मऊ में प्रेम, अपहरण और साजिश की सनसनीखेज कहानी से मचा हड़कंप



मामला उस समय प्रकाश में आया जब नसीरपुर गांव के निवासी महिला के पति सुरेमन ने थाना सराय लखनसी में पत्नी गीता देवी (38) के अपहरण की सूचना दर्ज कराई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। महिला का मोबाइल स्विच ऑफ मिला, लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगालते हुए कई संदिग्ध नंबरों तक पहुंच बनाई।

जांच आगे बढ़ी तो जो तथ्य सामने आए, उसने पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। पता चला कि महिला का एक नहीं बल्कि कुल छह प्रेमियों से संपर्क था, जिनमें मऊ और गाजीपुर के युवक शामिल थे।