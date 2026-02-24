Mau News: फर्जी BSA बन ट्रांसफर के लिए शिक्षिका से मांगे 35 हजार रुपए, पुलिस में शिकायत दर्ज



बताया जा रहा है कि रतनपुरा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका को शनिवार को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बीएसए कार्यालय का लिपिक बताया। कुछ ही देर बाद दूसरे व्यक्ति ने फोन लेकर खुद को बीएसए बताते हुए बात की और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया। उसने कहा कि घर के पास स्थित विद्यालय में तैनात एक शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वह स्थानांतरण के लिए प्रयासरत है। यदि शिक्षिका चाहें तो उनका भी तबादला कराया जा सकता है।