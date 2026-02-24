24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: फर्जी BSA बन ट्रांसफर के लिए शिक्षिका से मांगे 35 हजार रुपए, पुलिस में शिकायत दर्ज

Mau Crime: मऊ जनपद में साइबर ठगों द्वारा एक शिक्षिका को निशाना बनाकर ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। ठगों ने शिक्षिका की व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी जुटाकर उन्हें घर के पास स्थित विद्यालय में तबादला कराने का झांसा दिया और 35 हजार रुपये की मांग की। हालांकि सतर्कता दिखाते हुए [&hellip;]

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 24, 2026

Mau Crime: मऊ जनपद में साइबर ठगों द्वारा एक शिक्षिका को निशाना बनाकर ठगी का प्रयास करने का मामला सामने आया है। ठगों ने शिक्षिका की व्यक्तिगत और सेवा संबंधी जानकारी जुटाकर उन्हें घर के पास स्थित विद्यालय में तबादला कराने का झांसा दिया और 35 हजार रुपये की मांग की। हालांकि सतर्कता दिखाते हुए शिक्षिका ने समय रहते इसकी सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को दे दी, जिससे रकम भेजने से पहले ही मामला उजागर हो गया।

शिक्षिका से मांगा गया पैसा


बताया जा रहा है कि रतनपुरा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका को शनिवार को एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को बीएसए कार्यालय का लिपिक बताया। कुछ ही देर बाद दूसरे व्यक्ति ने फोन लेकर खुद को बीएसए बताते हुए बात की और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास किया। उसने कहा कि घर के पास स्थित विद्यालय में तैनात एक शिक्षक गंभीर बीमारी से ग्रस्त है और वह स्थानांतरण के लिए प्रयासरत है। यदि शिक्षिका चाहें तो उनका भी तबादला कराया जा सकता है।


इसके बाद ठगों ने शिक्षिका से उनकी जन्मतिथि और नियुक्ति तिथि जैसी जानकारी ली तथा कहा कि अन्य शिक्षक भी स्थानांतरण की प्रक्रिया में हैं। जल्द निर्णय लेने का दबाव बनाते हुए 35 हजार रुपये खाते में भेजने को कहा गया और बैंक खाता संख्या भी साझा की गई।
शिक्षिका को संदेह होने पर उन्होंने परिजनों से सलाह ली और तत्पश्चात बीएसए को पूरी जानकारी दी। बीएसए संतोष उपाध्याय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कार्रवाई का अनुरोध किया।


पुलिस अधीक्षक इलामारन ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों ने शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की है कि स्थानांतरण या अन्य प्रशासनिक कार्यों के नाम पर किसी भी अज्ञात व्यक्ति को धनराशि न दें और संदेह होने पर तत्काल विभाग या पुलिस को सूचित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 05:49 pm

Published on:

24 Feb 2026 05:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: फर्जी BSA बन ट्रांसफर के लिए शिक्षिका से मांगे 35 हजार रुपए, पुलिस में शिकायत दर्ज

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: घोसी चीनी मिल के जीएम का हुआ तबादला, असमंजस में फंसा संचालन

मऊ

Mau News: छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकली खोया बरामद, खाद्य विभाग की छापेमारी से मचा हड़कंप

मऊ

Mau News: “कैसे रखूंगा मैं तुझको रानी बनकर..” थाने में चढ़ा आशिकी का भूत, हथकड़ी लगे हाथों की रील हुई वायरल

मऊ

Mau News: 15 साल बाद ही सरकारी विद्यालय हुआ ध्वस्त,धरने पर बैठे नेता, बीएसए ने जांच करा कर कार्रवाई का दिया आश्वासन

मऊ

Mau News: ट्रेन के एसी कोच में युवती से रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी में छापेमारी,10 हजार का इनाम घोषित

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.