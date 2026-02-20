Mau News: ट्रेन के एसी कोच में युवती से रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी में छापेमारी,10 हजार का इनाम घोषित

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-देवरिया रेल खंड में अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना ने सनसनी फैला दी है। पीड़िता, जो मऊ जिले की निवासी है और एनसीसी कैडेट होने के साथ सेना में भर्ती की तैयारी कर रही है, रविवार को मऊ से परीक्षा देकर गोरखपुर लौट रही थी।ट्रेन में अधिक भीड़ के कारण टिकट न मिलने पर वह एसी प्रथम श्रेणी कोच में खड़ी हो गई। आरोप है कि ट्रेन के टीटीई ने सीट दिलाने और टिकट बनाने का झांसा देकर उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां दरवाजा बंद कर युवती के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर टीटीई ने बिना टिकट यात्रा करने की कार्रवाई की धमकी भी दी।