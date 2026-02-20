20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: ट्रेन के एसी कोच में युवती से रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी में छापेमारी,10 हजार का इनाम घोषित

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-देवरिया रेल खंड में अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना ने सनसनी फैला दी है। पीड़िता, जो मऊ जिले की निवासी है और एनसीसी कैडेट होने के साथ सेना में भर्ती की तैयारी कर रही है, रविवार को मऊ से परीक्षा देकर गोरखपुर लौट रही थी।ट्रेन में [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 20, 2026

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर-देवरिया रेल खंड में अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना ने सनसनी फैला दी है। पीड़िता, जो मऊ जिले की निवासी है और एनसीसी कैडेट होने के साथ सेना में भर्ती की तैयारी कर रही है, रविवार को मऊ से परीक्षा देकर गोरखपुर लौट रही थी।ट्रेन में अधिक भीड़ के कारण टिकट न मिलने पर वह एसी प्रथम श्रेणी कोच में खड़ी हो गई। आरोप है कि ट्रेन के टीटीई ने सीट दिलाने और टिकट बनाने का झांसा देकर उसे अपने केबिन में बुलाया। वहां दरवाजा बंद कर युवती के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर टीटीई ने बिना टिकट यात्रा करने की कार्रवाई की धमकी भी दी।

घटना इंदारा और देवरिया स्टेशनों के बीच हुई। पीड़िता ने शोर मचाया और आपातकालीन नंबर 112 पर सूचना दी। इसके बाद आरोपी टीटीई देवरिया स्टेशन पर ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। गोरखपुर पहुंचने पर युवती ने जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसे बाद में देवरिया जीआरपी को ट्रांसफर कर दिया गया।गोरखपुर रेलवे एसपी लक्ष्मीनिवास मिश्र ने बताया कि आरोपी टीटीई का नाम राहुल कुमार है, जो पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी डिवीजन में तैनात था।

घटना के बाद उसे तत्काल निलंबित कर दिया गया है और बर्खास्तगी के लिए विभाग को पत्र भेजा गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं तथा छापेमारी जारी है। आरोपी बिहार के पटना जिले का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे पकड़वाने के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और जांच में तेजी लाई गई है। रेलवे अधिकारियों को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। यह घटना महिलाओं की रेल यात्रा में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: ट्रेन के एसी कोच में युवती से रेप करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वाराणसी में छापेमारी,10 हजार का इनाम घोषित

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: 15 साल बाद ही सरकारी विद्यालय हुआ ध्वस्त,धरने पर बैठे नेता, बीएसए ने जांच करा कर कार्रवाई का दिया आश्वासन

मऊ

Mau News: नरमुंड मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

Mau news
मऊ

मऊ में रफ्तार का कहर, बहादुरगंज रोड पर भीषण टक्कर, तेज़ रफ्तार बनी जानलेवा, पिकअप के उड़े चीथड़े

मऊ

Mau News: एक करोड़ की चरस बरामद, एक गिरफ्तार

मऊ

Mau Accident: दो ट्रेलर की आमने सामने टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर जलकर राख

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.