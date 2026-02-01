Mau Accident: दो ट्रेलर की आमने सामने टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर जलकर राख

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बशारतपुर स्थित वाराणसी गोरखपुर फोरलेन पर दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद आग लग है। जिससे ट्रेलर में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है लोग फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेलर वहां है धू-धू कर जल रहा है बताया जा रहा है कि ट्रेलर वहां में एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है वहीं कुछ अन्य भी व्यक्ति उसमें हो सकते हैं फिलहाल आपको बुझाने में पुलिस और फायर ब्रिगेड लगी हुई है।
मऊ पर फायर ब्रिगेड की टीम टीम पहुंची है आग को बुझाने में जुटी है। वही दो थानों की फोर्स के साथ कोसी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
जानकारी के अनुसार दो ट्रेलर वहां ओवरटेक के चक्कर में टकरा गए इसके बाद आग लग गई बताया जा रहा है कि गोरखपुर की तरफ से यह दोनों ट्रेलर वहां आ रहे थे कि ओवरटेक के चक्कर में यह घटना हुई वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घोसी कोतवाली की पुलिस और थाना दोहरीघाट पुलिस को सिटी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।
मृतक का नाम संदीप कुमार राणा हजारी बाग झारखंड का रहने वाला था। यह कोयला है हल्दिया बंगाल से लादकर गोरखपुर शाहजनवा ले जा रहा था।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग