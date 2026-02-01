18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau Accident: दो ट्रेलर की आमने सामने टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर जलकर राख

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बशारतपुर स्थित वाराणसी गोरखपुर फोरलेन पर दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद आग लग है। जिससे ट्रेलर में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है लोग फायर ब्रिगेड की मदद से आग [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 18, 2026

मऊ जनपद के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के बशारतपुर स्थित वाराणसी गोरखपुर फोरलेन पर दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद आग लग है। जिससे ट्रेलर में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है लोग फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं।

आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेलर वहां है धू-धू कर जल रहा है बताया जा रहा है कि ट्रेलर वहां में एक व्यक्ति की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है वहीं कुछ अन्य भी व्यक्ति उसमें हो सकते हैं फिलहाल आपको बुझाने में पुलिस और फायर ब्रिगेड लगी हुई है।
मऊ पर फायर ब्रिगेड की टीम टीम पहुंची है आग को बुझाने में जुटी है। वही दो थानों की फोर्स के साथ कोसी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।


जानकारी के अनुसार दो ट्रेलर वहां ओवरटेक के चक्कर में टकरा गए इसके बाद आग लग गई बताया जा रहा है कि गोरखपुर की तरफ से यह दोनों ट्रेलर वहां आ रहे थे कि ओवरटेक के चक्कर में यह घटना हुई वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद घोसी कोतवाली की पुलिस और थाना दोहरीघाट पुलिस को सिटी जितेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है।

मृतक का नाम संदीप कुमार राणा हजारी बाग झारखंड का रहने वाला था। यह कोयला है हल्दिया बंगाल से लादकर गोरखपुर शाहजनवा ले जा रहा था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 09:58 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Accident: दो ट्रेलर की आमने सामने टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर जलकर राख

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत, आवागमन बाधित

मऊ

Mau News: पत्नी को छोड़ नाबालिग साली को लेकर फरार हो रहा था जीजा, परिजनों ने पकड़ कर जम कर की धुनाई

मऊ

Mau News: बीएलओ की मौत, 7 मार्च को थी बेटी की शादी, सगाई के एक दिन पहले हुई मौत

मऊ

Mau News: दाह संस्कार से वापस लौटते समय हादसा, कार पलटने से 6 लोग घायल,1 की हालत गंभीर

मऊ

चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया TTE फिर कर दिया रेप

woman Rape crime
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.