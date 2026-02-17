Mau News: बीएलओ की मौत, 7 मार्च को थी बेटी की शादी, सगाई के एक दिन पहले हुई मौत



बताया गया कि आशा देवी के पति का निधन लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुका था। इसके बाद से वह स्वयं मेहनत कर अपनी दो बेटियों का पालन-पोषण कर रही थीं। बड़ी बेटी अंशु प्रिया का विवाह आगामी 7 मार्च को प्रस्तावित था, जबकि 21 फरवरी को सगाई समारोह की तैयारियां चल रही थीं। परिवार में शादी की खुशियों का माहौल था।

रविवार को वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारियों के बीच आशा देवी को मेहंदी लगाने के कुछ देर बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्वजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे गांव में शोक व्याप्त हो गया।

मौके पर पहुंचे एसडीएम ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए शासन की ओर से मिलने वाली सभी संभावित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कराने के निर्देश भी दिए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर मदद मिल सके।