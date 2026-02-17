17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: दाह संस्कार से वापस लौटते समय हादसा, कार पलटने से 6 लोग घायल,1 की हालत गंभीर

Mau Accident: घोसी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में कार में सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनी मुबारकपुर गांव निवासी मनीष (23), विकास यादव (29), [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 17, 2026

Mau Accident: घोसी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार की शाम एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस दुर्घटना में कार में सवार पांच लोग घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनी मुबारकपुर गांव निवासी मनीष (23), विकास यादव (29), अजय (29), सुनील (30) और गुड्डू (31) सोमवार की शाम लगभग छह बजे एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। जब उनकी कार लुदुही सिकडौल गांव के पास पहुंची, तभी अचानक सड़क पर एक बालक आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया और कार पलटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।


हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला और तत्काल एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया।


अस्पताल सूत्रों के अनुसार, अजय की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

17 Feb 2026 12:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: दाह संस्कार से वापस लौटते समय हादसा, कार पलटने से 6 लोग घायल,1 की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चलती ट्रेन में युवती से दरिंदगी, सीट दिलाने के बहाने केबिन में ले गया TTE फिर कर दिया रेप

woman Rape crime
मऊ

Mau News: जिंदा पति को बताया मृत, अब ले रही विधवा पेंशन, पति पहुंचा डीएम दरबार

मऊ

Mau News: मिशो कोरियर सेंटर से लाखों का सामान चोरी, मचा हड़कंप

मऊ

Mau News: शिवरात्रि की मची धूम, शिव बारात में डीजे की धुन पर थिरके युवा, एसपी ने संभाला मोर्चा

मऊ

Mau News: महिला सिपाही से छेड़खानी के आरोप में सिपाही पर FIR दर्ज, मचा हड़कंप

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.