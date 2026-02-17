Mau News: दाह संस्कार से वापस लौटते समय हादसा, कार पलटने से 6 लोग घायल,1 की हालत गंभीर



प्राप्त जानकारी के अनुसार, लखनी मुबारकपुर गांव निवासी मनीष (23), विकास यादव (29), अजय (29), सुनील (30) और गुड्डू (31) सोमवार की शाम लगभग छह बजे एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। जब उनकी कार लुदुही सिकडौल गांव के पास पहुंची, तभी अचानक सड़क पर एक बालक आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने वाहन को मोड़ा, जिससे संतुलन बिगड़ गया और कार पलटते हुए सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी।