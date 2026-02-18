वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत, आवागमन बाधित

स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना डायल 112 को दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मृतक के गांव के ही रहने वाले एक अन्य ट्रक चालक जय नारायण सिंह ने बताया कि संदीप हल्दिया पोर्ट से कोयला लेकर चला था और उसे गोरखपुर के गिड़ा में इसकी डिलीवरी देनी थी। वह कुछ किलोमीटर पीछे रख कर खाना खाने लगे, तभी उन्हें इस बात की जानकारी। हुई मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में ले लिया है और मृतक के परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, परिजनों के आने के बाद शव उन्हें सुपुर्द किया जाएगा।