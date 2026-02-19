19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: एक करोड़ की चरस बरामद, एक गिरफ्तार

मऊ जनपद में नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दक्षिण टोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मतलूपुर मोड़ फ्लाईओवर के निकट एक कार से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की चरस बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर के माध्यम [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Feb 19, 2026

मऊ जनपद में नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दक्षिण टोला थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मतलूपुर मोड़ फ्लाईओवर के निकट एक कार से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य की चरस बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।


पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदिग्ध वाहन से मादक पदार्थ की खेप ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर फ्लाईओवर के पास एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन से लगभग पौने दो किलोग्राम चरस बरामद की गई।

चरस सप्लायर बलिया का निवासी निकला


गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलिया जनपद निवासी जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने बताया कि वह चरस की खेप को बलिया से हरियाणा ले जाकर बेचने की योजना में था। पुलिस के अनुसार बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब एक करोड़ रुपये आंकी गई है।


जांच के दौरान आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि वह पूर्व में भी कई बार अलग-अलग मार्गों से मादक पदार्थ की तस्करी कर चुका है। हालांकि उसने दावा किया कि इतनी बड़ी मात्रा में खेप वह पहली बार लेकर जा रहा था। इस बार वह मऊ के रास्ते हरियाणा जाने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया।


पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही इस गिरोह से जुड़े अन्य संभावित सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 03:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: एक करोड़ की चरस बरामद, एक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau Accident: दो ट्रेलर की आमने सामने टक्कर से लगी आग, एक ड्राइवर जलकर राख

मऊ

वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर टक्कर के बाद ट्रक में लगी आग, चालक की जिंदा जलकर मौत, आवागमन बाधित

मऊ

Mau News: पत्नी को छोड़ नाबालिग साली को लेकर फरार हो रहा था जीजा, परिजनों ने पकड़ कर जम कर की धुनाई

मऊ

Mau News: बीएलओ की मौत, 7 मार्च को थी बेटी की शादी, सगाई के एक दिन पहले हुई मौत

मऊ

Mau News: दाह संस्कार से वापस लौटते समय हादसा, कार पलटने से 6 लोग घायल,1 की हालत गंभीर

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.