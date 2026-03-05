5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

होली के हुड़दंग के बीच खौफनाक हरकत, रंग खेल रहे लोगों पर फेंका तेजाब, 6 झुलसे

मऊ के वलीदपुर में होली जुलूस के दौरान किसी ने तेजाब फेंक दिया। इसके कारण कई लोग घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Anuj Singh

Mar 05, 2026

मऊ के बड़ी बाजार में होली का जश्न बदला दर्दनाक

मऊ के बड़ी बाजार में होली का जश्न बदला दर्दनाक

Mau Crime News: मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र के नगर पंचायत वलीदपुर के बड़ी बाजार में बुधवार दोपहर होली जुलूस के दौरान तेजाब फेंकने का आरोप सामने आया है। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जबकि पांच अन्य लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जुलूस के दौरान हुई घटना

जानकारी के अनुसार, वलीदपुर के काजी टोला मोहल्ले के रहने वाले मनीष कंस्कार (25) होली के जुलूस में शामिल थे। बुधवार को लगभग दोपहर 12 बजे जुलूस संगतजी मंदिर से निकलकर अपने पुराने रास्ते सोनार गली छोटी बाजार होते हुए बड़ी बाजार पहुंचा। जुलूस में शामिल लोग एक-दूसरे पर रंग और गुलाल उड़ा रहे थे और होली का उत्सव मना रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि भीड़ और होली के हुड़दंग का फायदा उठाते हुए किसी ने एक मकान की छत से तेजाब फेंक दिया।

युवक के दोनों हाथ बुरी तरह झुलसे

तेजाब सीधे मनीष कंस्कार पर गिरा, जिससे उनके दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। तेजाब गिरते ही मनीष दर्द से जमीन पर गिर पड़े और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। जुलूस में मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। मनीष के अलावा वहां मौजूद पांच अन्य लोगों के ऊपर भी तेजाब के हल्के छींटे पड़े, जिससे वे मामूली रूप से झुलस गए।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

घटना के बाद जुलूस में शामिल लोगों ने तुरंत मनीष को मुहम्मदाबाद गोहना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया।

तीन लोगों के खिलाफ दी तहरीर

घटना के बाद पीड़ित मनीष कंस्कार ने बड़ी बाजार के रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तरफ से तहरीर मिल गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित ने तेजाब फेंके जाने का आरोप लगाया है, लेकिन इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / होली के हुड़दंग के बीच खौफनाक हरकत, रंग खेल रहे लोगों पर फेंका तेजाब, 6 झुलसे

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: नशे में धुत सिपाही का जबरदस्त हंगामा, कोतवाल ने निकाली हेकड़ी

मऊ

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: थार और बाइक की टक्कर में एक की मौत

मऊ

Mau News: रानीपुर थाना के बस्ती गांव में भीम राव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस

मऊ

मऊ – रंगबाज चालक का कहर, पुलिसकर्मी की बाइक को मारी टक्कर, 5 किमी तक घसीटता रहा वाहन

मऊ

Mau News: घोसी में चीनी मिल बंद होने पर हुई किसान महापंचायत, किसानों के पक्ष में उतरा विपक्ष

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.