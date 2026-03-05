होली के हुड़दंग के बीच खौफनाक हरकत, रंग खेल रहे लोगों पर फेंका तेजाब, 6 झुलसे

घटना के बाद पीड़ित मनीष कंस्कार ने बड़ी बाजार के रहने वाले तीन लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपों की पड़ताल की जा रही है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी केके वर्मा ने बताया कि पीड़ित की तरफ से तहरीर मिल गई है। उन्होंने कहा कि पीड़ित ने तेजाब फेंके जाने का आरोप लगाया है, लेकिन इसकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। पुलिस का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी हुई है।