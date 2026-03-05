5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: थार और बाइक की टक्कर में एक की मौत

​मऊ: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एक बार फिर खून से लाल हो गया है। रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पॉइंट संख्या 276.4 पर गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। एक्सप्रेस-वे पर पिछले 24 घंटों के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और यात्रियों में चिंता बढ़ [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Mar 05, 2026


​मऊ: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे एक बार फिर खून से लाल हो गया है। रानीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पॉइंट संख्या 276.4 पर गुरुवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। एक्सप्रेस-वे पर पिछले 24 घंटों के भीतर यह दूसरा बड़ा हादसा है, जिससे स्थानीय प्रशासन और यात्रियों में चिंता बढ़ गई है।


​दुर्घटना का विवरण


​मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुरुवार की भोर में लगभग 3:00 बजे हुआ। दुर्घटना ग्राम सभा भुसुवा के पास एक्सप्रेस-वे के उस हिस्से पर हुई जो बिहार से लखनऊ की ओर जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, एक तेज रफ्तार थार गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।


​राहत और बचाव कार्य


​हादसे की सूचना मिलते ही रानीपुर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साथ ही यूपीडा (UPEIDA) की पेट्रोलिंग टीम भी तुरंत सक्रिय हो गई। पुलिस और यूपीडा की टीम ने तत्काल घायल व्यक्ति को रेस्क्यू किया। उसे आनन-फानन में एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
​हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया।


​पहचान के प्रयास जारी


​पुलिस के लिए वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती मृतक की शिनाख्त करना है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और न ही उसके पास से कोई ऐसा दस्तावेज मिला है जिससे तत्काल उसके घर का पता लगाया जा सके।

पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजे दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 01:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: थार और बाइक की टक्कर में एक की मौत

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: नशे में धुत सिपाही का जबरदस्त हंगामा, कोतवाल ने निकाली हेकड़ी

मऊ

होली के हुड़दंग के बीच खौफनाक हरकत, रंग खेल रहे लोगों पर फेंका तेजाब, 6 झुलसे

मऊ के बड़ी बाजार में होली का जश्न बदला दर्दनाक
मऊ

Mau News: रानीपुर थाना के बस्ती गांव में भीम राव अंबेडकर की मूर्ति क्षतिग्रस्त, मौके पर पुलिस

मऊ

मऊ – रंगबाज चालक का कहर, पुलिसकर्मी की बाइक को मारी टक्कर, 5 किमी तक घसीटता रहा वाहन

मऊ

Mau News: घोसी में चीनी मिल बंद होने पर हुई किसान महापंचायत, किसानों के पक्ष में उतरा विपक्ष

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.