पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा: थार और बाइक की टक्कर में एक की मौत



​मिली जानकारी के अनुसार, यह हादसा गुरुवार की भोर में लगभग 3:00 बजे हुआ। दुर्घटना ग्राम सभा भुसुवा के पास एक्सप्रेस-वे के उस हिस्से पर हुई जो बिहार से लखनऊ की ओर जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, एक तेज रफ्तार थार गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा।