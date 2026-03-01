Mau News: फूफा के साथ आशिकी का चढ़ा बुखार तो पति को करवाया मृत घोषित, 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज



पीड़ित का कहना है कि मारपीट के बाद आरोपियों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ गांव के बाहर रहने को मजबूर हैं। बब्बन चौहान ने बताया कि इस मामले की शिकायत उन्होंने थाना हलधरपुर और पुलिस अधीक्षक मऊ से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की है।