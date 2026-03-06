Weather update:मऊ में अजब-गजब मौसम: होली के बाद छाया कोहरा, बदलते मौसम से बढ़ रही बीमारियां



डॉक्टरों का कहना है कि इस बदलते मौसम में लापरवाही से लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। सुबह और रात में हल्की ठंड रहती है जबकि दिन में गर्मी महसूस होती है। ऐसे में लोगों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनने, ठंडी चीजों से परहेज करने और खान-पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है।

मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने लोगों को हैरान कर दिया है। फिलहाल दिन में धूप और सुबह-शाम हल्की ठंड के बीच लोग मौसम के बदले रंग का अनुभव कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे तापमान बढ़ेगा और कोहरे की स्थिति खत्म हो जाएगी