Mau News: नशे की हालत में कोतवाल अनिल सिंह से अभद्रता करने वाला सिपाही निलंबित



मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से सिपाही अविनाश को निलंबित करने का आदेश दिया। एसएसपी ने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

इस घटना के बाद पुलिस विभाग की छवि पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अनुशासनहीनता और अभद्र व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर संबंधित सिपाही के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।