संभल में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में उमड़ी भीड़, 2725 मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज; सैकड़ों को मिला योजना का लाभ

मेले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ लोगों को दिया गया। 37 मरीजों को टेलीमैनस कंसल्टेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श उपलब्ध कराया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. तरुण पाठक समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मेले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सेवा देने के निर्देश भी दिए।