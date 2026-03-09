संभल में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में उमड़ी भीड़, 2725 मरीजों का हुआ मुफ्त इलाज; सैकड़ों को मिला योजना का लाभ

संभल में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में उमड़ी भीड़..
CM Arogya Mela Sambhal: संभल जनपद में रविवार को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का व्यापक आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। जिले के 28 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और पांच नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 243वें मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मरीजों को न केवल चिकित्सकीय परामर्श दिया गया बल्कि उन्हें निशुल्क दवाइयां भी वितरित की गईं।
आरोग्य मेले को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष व्यवस्था की गई थी। मेले में 35 चिकित्सकों और 145 पैरा-मेडिकल स्टाफ की टीम तैनात रही, जिन्होंने पूरे दिन मरीजों की जांच और उपचार किया। इस दौरान कुल 2725 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इनमें 1198 पुरुष, 1052 महिलाएं और 475 बच्चे शामिल रहे।
आरोग्य मेले के दौरान सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई गई। खासतौर पर आयुष्मान भारत जन-आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई। इस अभियान के तहत कुल 163 लाभार्थियों के आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाए गए, जिससे उन्हें भविष्य में पांच लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलने का रास्ता आसान हो गया।
मेले में आए मरीजों में कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित लोग शामिल थे। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 306 मरीज बुखार से पीड़ित पाए गए, जबकि 504 मरीज चर्म रोग से संबंधित समस्याओं के साथ पहुंचे। इसके अलावा 445 मरीज दमा के, 104 मरीज मधुमेह के, 18 मरीज नेत्र रोग से संबंधित और 99 मरीज उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित मिले। सभी मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक दवाइयां और परामर्श प्रदान किया गया।
मेले के दौरान संचारी रोगों की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कई मरीजों की विशेष जांच भी की गई। बुखार से पीड़ित 30 मरीजों की मलेरिया जांच की गई, जबकि 11 मरीजों की डेंगू जांच कराई गई। राहत की बात यह रही कि सभी जांच रिपोर्ट नकारात्मक पाई गईं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपायों के बारे में भी जानकारी दी।
मेले में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ लोगों को दिया गया। 37 मरीजों को टेलीमैनस कंसल्टेंसी के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श उपलब्ध कराया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. तरुण पाठक समेत अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और मेले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताते हुए स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर सेवा देने के निर्देश भी दिए।
