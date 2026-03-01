11 मार्च 2026,

बुधवार

सम्भल

संभल का लाल सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी कुपवाड़ा में शहीद, पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरा वाहन

Sambhal News: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान वाहन खाई में गिरने से संभल के बीएसएफ सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी शहीद हो गए।

सम्भल

image

Mohd Danish

Mar 11, 2026

sambhal bsf subedar omprakash martyr

संभल का लाल सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी कुपवाड़ा में शहीद..

BSF Subedar Omprakash Martyr: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात बीएसएफ के सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी शहीद हो गए। पेट्रोलिंग के दौरान उनका वाहन अचानक नियंत्रण खोकर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही यह दुखद खबर उनके पैतृक गांव और परिवार तक पहुंची, घर में मातम छा गया।

संभल के गांव पुसवाली के रहने वाले थे वीर जवान

शहीद सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के थाना जुनावई क्षेत्र के गांव पुसवाली के मूल निवासी थे। उनके पिता मुकुट नाथ गोस्वामी और माता चंद्रावती हैं। परिवार में उनकी पत्नी सुदेश देवी थीं, जिनका कोरोना काल में कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया था। पत्नी के निधन के बाद से ही ओमप्रकाश अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी जिम्मेदारी निभा रहे थे और सेना में अपनी सेवा जारी रखे हुए थे।

बच्चों की पढ़ाई और भविष्य की चिंता हमेशा रहती थी

शहीद ओमप्रकाश गोस्वामी के परिवार में एक बेटा ऋतिक और एक बेटी जिया है। उनका बेटा ऋतिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और बीटेक का छात्र है, जबकि बेटी जिया प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटी हुई है। बहजोई कस्बे में बस अड्डे के पास उनका दूसरा मकान है, जहां उनके दोनों बच्चे अपने ननिहाल पक्ष के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ओमप्रकाश अक्सर फोन पर बच्चों से बात कर उनका हौसला बढ़ाते थे और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे।

तिरंगे में लिपटकर बहजोई पहुंचा पार्थिव शरीर

बुधवार शाम करीब सात बजे शहीद सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी का पार्थिव शरीर दिल्ली से बीएसएफ के जवानों की मौजूदगी में उनके बहजोई स्थित आवास पर लाया गया। जैसे ही तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर घर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। परिवार के सदस्य और ग्रामीण अपने वीर सपूत की अंतिम झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। प्रशासन और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी कर ली गईं।

परिवार को फोन पर मिली शहादत की सूचना

शहीद के भतीजे रवि ने बताया कि मंगलवार शाम बीएसएफ मुख्यालय से फोन आया था, जिसमें उनके चाचा ओमप्रकाश गोस्वामी के दुर्घटना में शहीद होने की जानकारी दी गई। यह खबर सुनते ही परिवार के लोग स्तब्ध रह गए। बाद में परिवार के सदस्य पार्थिव शरीर लेने के लिए दिल्ली रवाना हुए और वहां से उन्हें पूरे सम्मान के साथ बहजोई लाया गया।

राज्यमंत्री सहित कई जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

शहीद सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और अधिकारी उनके आवास पहुंचे। उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Published on:

11 Mar 2026 09:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल का लाल सूबेदार ओमप्रकाश गोस्वामी कुपवाड़ा में शहीद, पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरा वाहन

सम्भल

उत्तर प्रदेश

