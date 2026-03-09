फिल्मी अंदाज में कूलर से भरी गाड़ी लूटी: बहाना बनाकर चालक को उतारा, 20 कूलर लेकर फरार हुए बदमाश

Sambhal Cooler Truck Loot: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार तड़के बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। असमोली थाना क्षेत्र के जोया रोड स्थित मनौटा पुल के पास 20 कूलरों से भरी एक गाड़ी को बदमाश चकमा देकर ले उड़े। घटना उस समय हुई जब चालक अमरोहा से बहजोई की ओर माल लेकर जा रहा था। लूटे गए कूलरों की कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।